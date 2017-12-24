محمود حميدة: لم أتردد بالمشاركة في تأسيس منتدى ابن رشد

كتب- محمد عاطف:

قال الفنان محمود حميدة، إنه أحد تلامذة المفكر مراد وهبة منذ تسعينات القرن الماضي، ولم يتردد بالمشاركة في تأسيس منتدى ابن رشد.

وأضاف حميدة، خلال اللقاء الأول لصالون ابن رشد الثقافي الذي يعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا: "اعتبر نفسي واحد من عامة الناس الذين التقوا مراد وهبة في تسعينات القرن الماضي فوجدته شخصا مختلفا يتمتع بهدوء شديد ورجاحة عقل وقدرة على الرد على كل الآراء التي يطرحها الآخر حتى لو تعمد الآخر الإساءة اليه وصرت واحدا من متابعيه وتلاميذه منذ لقاءنا الأول".

وأوضح حميدة: "صرت أقرأ جميع ما ينتجه وهبة من كتب ومقالات ومحاضرات، إلى أن جاءت فرصة تأسيس منتدى ابن رشد فلم أتردد على أن أشارك في تأسيسه".

جاء ذلك خلال اللقاء الأول لصالون ابن رشد الثقافى؛ الذي انطلق منذ قليل فى مقر المجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا، بحضور الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور مراد وهبة، وعدد من كبار المفكرين والإعلامين ورجال الدين والفنانين والمتخصصين والمهتمين بقضايا تجديد الخطاب الثقافى والديني، منهم الفنان محمود حميدة.