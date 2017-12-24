الأوقاف تقرر إعادة تأهيل 270 منزلا بقرية الروضة شمال سيناء

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ستتولى رفع كفاءة 270 منزلًا بقرية الروضة في مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، من الموارد الذاتية من باب البر.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أنه سيتم أيضًا تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرفع كفاءة المساجد بمحافظة شمال سيناء، منها نحو 10 ملايين لرفع كفاءة مساجد مدينة بئر العبد.