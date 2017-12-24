أمين الأعلى للثقافة: "ابن رشد حمل روحه على كفه فعاشت أفكاره"

كتب- محمد عاطف:

أشاد الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، بدور الدكتور مراد وهبة الفيلسوف الكبير في نشر ثقافة ابن رشد، قائلاً: " إننا لا نغفل دور الدكتور مراد وهبة الفيلسوف الكبير الذي اتخذ ثقافة ابن رشد جسرا للعبور بين الثقافة العربية والغربية، وهو مثال للمثقف الواعي الذي يخدم وطنه كما ينبغي ومن هنا جاء قرار وزير الثقافة لاستضافةالصالون في المجلس".

وأضاف ربيع خلال اللقاء الأول لصالون ابن رشد الثقافي الذي يعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا: أنه "رغم ما تعرض له ابن رشد في آخر حياته من تنكيل إلا أن أفكاره مازالت تحيا بيننا نظرا لأنه حمل روحه على أكفه لإيصال وجهة نظره لأن الحرية تاتي عندما ينتهي الجهل، وهو ما نسعى له من خلال هذا الصالون".

جاء ذلك بحضور الدكتور مراد وهبة، وعدد من كبار المفكرين والإعلامين ورجال الدين والفنانين والمتخصصين والمهتمين بقضايا تجديد الخطاب الثقافى والديني، منهم الفنان محمود حميدة.