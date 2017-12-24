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رئيس ائتلاف دعم مصر: سنوفر 5 مليون فرصة عمل للشباب خلال 3 سنوات

07:54 م الأحد 24 ديسمبر 2017
رئيس ائتلاف دعم مصر: سنوفر 5 مليون فرصة عمل للشباب خلال 3 سنوات

المهندس محمد زكي السويدي

كتب-محمد نصر وهاني رجب:

قال المهندس محمد زكي السويدي، ان الائتلاف سيعمل على توفير 5 مليون فرصة عمل للشباب خلال 3 سنوات.

وأضاف السويدي، خلال كلمته بحفل ائتلاف "دعم مصر" بحضور عدد من الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه سيتم طرح عدد 7 مشروعات خلال الفترات المقبلة بعدد من محافظات مصر لدعم المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار رئيس الائتلاف، إلى أن الائتلاف انتهى من افتتاح مقرات تنمية المجتمع بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى افتتاح منطقة صناعية وتجارية بكل مراكز الجمهورية لخلق فرص عمل.

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