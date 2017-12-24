​"شفيق" يتسبب في تأجيل "المؤتمر العام" لحزب الحركة الوطنية

كتب- إسلام ضيف:

"لانعلم حسابات الفريق شفيق، وعدم وضوح موقفه تسبب في تأجيل المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية"، بتلك الكلمات تحدث اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية لـ"مصراوي"، مضيفا أن مؤتمر الحزب، قد جرى تأجيله منذ أكثر من 20 يوم، حتى يحدد الفريق أحمد شفيق موقفه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعن أهداف المؤتمر، قال السيد: كنا نهدف من الدعوة لاجتماع عام استطلاع أراء الأمانات الفرعية للحزب، من خوض الفريق شفيق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأؤكد على تأييد كل الأمانات الفرعية لترشح الفريق شفيق في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكني لا أعلم حسابات الفريق شفيق وموقفه النهائي بخصوص الترشح من عدمه، وكل ما يثار حول تأجيله بسبب ضغوط أمنية هو أمر عاري تماما عن الصحة.

هشام الهرم، أمين عام مساعد حزب الحركة الوطنية، قال أن المؤتمر العام الذي كان مقرر أن يعقد أمس السبت، تأجل لأنه ليس من السهل تنظيم مؤتمر جماهيري يضيف أعباء على قوات الأمن ووزارة الداخلية لاستطلاع رأي قطاعات حزبية لم تعرف الموقف النهائي من ترشح رئيس الحزب، يجب الانتظار لحين إعلان الفريق أحمد شفيق موقفه رسميا من الترشح في الانتخابات المقبلة.

ونفى الهرم في تصريحات لمصراوي، أن يكون هناك هدف آخر للؤتمر كما تردد لإجراء إنتخابات بالحزب، ولكنه محدد من أجل استعراض رأي أمانات الحزب في المحافظات المختلفة حول ترشح الفريق شفيق لانتخابات الرئاسة القادمة، مشددا: جميع أعضاء حزب الحركة الوطنية، يقفون خلف الفريق أحمد شفيق سواء قرر الترشح أم لا.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يعقد حزب الحركة الوطنية مؤتمر عام، أمس السبت، للإعلان عن رأى الأمانات الفرعية للحزب، على مستوى محافظات الجمهورية حول ترشح الفريق في الانتخابات الرئاسية القادمة ودعمه.

وكان نائب رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد، أكد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن الفريق أحمد شفيق سيترشح للانتخابات الرئاسية، وأن الشيء الوحيد الذي يمنعه من الترشح هو "إذا قامت القيامة".