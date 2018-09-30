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الجمارك تعلن أسعار العملات الأجنبية بعد تثبيت الدولار الجمركي في أكتوبر

08:15 م الأحد 30 سبتمبر 2018
الجمارك تعلن أسعار العملات الأجنبية بعد تثبيت الدولار الجمركي في أكتوبر

الدولار

القاهرة- مصراوي:

أعلنت مصلحة الجمارك عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا خلال شهر أكتوبر المقبل .وبحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك اليوم الجمعة، قررت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا بداية من أول أكتوبر ولمدة شهر، وذلك للشهر الثالث عشر على التواليويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

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