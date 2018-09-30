التضامن: صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلي غدًا

القاهرة- مصراوي:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بدءًا من الغد سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى.

وبحسب بيان من الوزارة التضامن فإن الوزيرة، غادة والي، طلبت من رؤساء صندوقي التأمين الإجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر، اعتبارا من الغد لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه.

وأضافت والي أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي ويبلغ عددهم 2.6 مليون بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من الغد، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأضافت والي أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 أكتوبر .

وقال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.