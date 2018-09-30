البورصة تهبط لأول مرة في 4 جلسات بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

كتبت- دينا خالد:

تحولت البورصة مع نهاية تعاملات، اليوم الأحد، إلى الخسارة بعدما فقدت مكاسبها الصباحية تحت ضغط من مبيعات المصريين والأجانب، لتنخفض للمرة الأولى في آخر 4 جلسات.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 14616.47 نقطة بنهاية التعاملات.

بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.95%، وزاد المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.

وسجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 599.2 مليون جنيه و84,5 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة 683.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنحو 0.8% عند مستوى 14749 نقطة، في بداية تعاملات اليوم ولكنه تحول للخسارة مع نهاية التعاملات.