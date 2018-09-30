أكثر الكلمات إنتشاراً

مرتضى منصور تركي آل الشيخ مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

البورصة تهبط لأول مرة في 4 جلسات بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

03:15 م الأحد 30 سبتمبر 2018
البورصة تهبط لأول مرة في 4 جلسات بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

ارشيفية

كتبت- دينا خالد:

تحولت البورصة مع نهاية تعاملات، اليوم الأحد، إلى الخسارة بعدما فقدت مكاسبها الصباحية تحت ضغط من مبيعات المصريين والأجانب، لتنخفض للمرة الأولى في آخر 4 جلسات.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 14616.47 نقطة بنهاية التعاملات.

بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.95%، وزاد المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.

وسجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 599.2 مليون جنيه و84,5 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة 683.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنحو 0.8% عند مستوى 14749 نقطة، في بداية تعاملات اليوم ولكنه تحول للخسارة مع نهاية التعاملات.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة مؤشر EGX30

الخبر التالى:

بينها "الإغلاق".. 5 بدائل للتعامل مع شركات قطاع الأعمال الخاسرة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان