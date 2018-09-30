ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 597 جنيها

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب، بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، نتيجة إغلاق السوق العالمي بنهاية جلسة الجمعة الماضية على ارتفاع في سعر الأوقية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت اليوم إلى 597 جنيها مقابل 595 جنيها بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 511 جنيهات، والجرام عيار 24 نحو 683 جنيها، واستقر الجنيه الذهب عند 4776 جنيها.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في نهاية تداولات جلسة الجمعة، لكنها سجلت أطول سلسلة خسائر شهرية منذ يناير 1997 مع صعود الدولار أمام اليورو الذي يتعرض لضغوط من التوترات بشأن ميزانية إيطاليا.

وقالت وكالة رويترز إن المعدن الأصفر الشهر انخفض أكثر من 0.5% في سادس خسارة شهرية على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1192.58 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ السابع عشر من أغسطس عند 1180.34 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 8.80 دولار، أو 0.7%، لتبلغ عند التسوية 1196.20 دولار للأوقية.