الجنون يصيب الطماطم.. الكيلو بـ"12 جنيه"

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، خلال الأيام الماضية، ليتراوح بين 10 و12 جنيهًا، وفقًا لما قاله تجار لـ"مصراوي".

وفي سوق خضروات بحلوان رصد مصراوي ارتفاع سعر الطماطم إلى 10 جنيهات، بينما وصلت في بعض الأسواق الأخرى بالقاهرة إلى 12 جنيها.

وقال رأفت، تاجر خضروات بسوق حلوان، إن سبب ارتفاع الخضروات، هو ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع المعروض منها في السوق.

"طول ما الجو حر، ثمن الخضار هيفضل غالي لحد ما الشتاء يدخل والخضار يرخص"، بحسب ما قاله تاجر الخضروات، لمصراوي.

وأضاف: "التجار قالولنا كمان 20 يوم أسعار الخضار هتقل".

لكن جمال علام، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية بالقاهرة، يفسر ارتفاع سعر الطماطم بالأسواق هذه الأيام بأن كمية المعروض من المحصول أقل من الطلب عليه، مما يؤدي إلى الزيادة في سعرها بالأسواق.

ويضيف علام لمصراوي، العوامل الجوية والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة أثرت على إنتاج محصول الطماطم.

وقال علام إن "كل الأسباب دي رفعت أسعار الطماطم، بخلاف ارتفاع تكلفة النقل على التجار وارتفاع الأسمدة والمبيدات على الفلاحين".

ويرجع محمد حسن، تاجر جملة في سوق العبور، أسباب ارتفاع الطماطم رغم أن الوقت الحالي هو موسمها، إلى أن الفلاحين استخدموا تقاوي مستوردة فاسدة، أدت إلى تلف المحصول ولم تدر إنتاجًا، وهو ما خفض المعروض ورفع الأسعار.

وأصيبت مساحات كبيرة من الطماطم المزروعة في مصر بفيروس "تجعد الأوراق"، وقال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة ليست طرفًا في إصابة محصول الطماطم بهذا الفيروس.

وأضاف عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد أن بذور الطماطم التي أصيبت بفيروس "تجعد الأوراق" مستوردة من الخارج من إحدى شركات القطاع الخاص.

وساهم ارتفاع أسعار الخضروات بشكل رئيسي في تسجيل معدل التضخم الشهري مستوى 1.7% خلال أغسطس الماضي، والتي ارتفعت بنسبة 8%، مع ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 9.5% وارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 90.5% على أساس سنوي، بحسب ما قاله الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان سابق.