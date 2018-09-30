وزارة التخطيط تطلق تطبيق مؤشرات الأطفال والشباب

كتبت- إيمان منصور:

أطلقت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، تطبيق الهاتف المحمول الخاص ببيانات الطفل ومؤشرات الأطفال والشباب، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة اليونيسيف.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في مؤتمر إطلاق التطبيق، إن التطبيق يتيح من خلال الهاتف المحمول قاعدة بيانات ذكية تعرض البيانات المتعلقة بالأطفال، وتوفر المؤشرات الخاصة بالشباب والأطفال داخل الجمهورية.

وأضافت أن أهمية هذا التطبيق أنه يتناول فئتي الأطفال والشباب معا وهم الشريحة الأكبر من المجتمع المصري بما يتجاوز 61% من إجمالي السكان، بحسب بيان من الوزارة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن الحكومة تعمل من خلال خطة شاملة للإصلاح الإداري علي تنمية القدرات وتوفير التدريب للشباب ولمختلف المستويات الوظيفية في الجهاز الإداري، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والمنح الدراسية مثل إطلاق برنامج الموارد البشرية التمهيدي في إطار الإعداد لإنشاء وحدات الموارد البشرية بالوزارات، كذلك تصميم حزمة من البرامج التدريبية التى تستهدف القيادات الحكومية أولها برنامج وطني 2030، إلي جانب برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وكلها برامج تأتى في إطار توجه الدولة للاستثمار في البشر ومن أجل إعداد كوادر لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت الوزيرة أن اهتمام الدولة بالشباب يمتد ليشمل تشجيع برامج دعم ريادة الأعمال من خلال مشروع رواد 2030 الذي تشرف عليه وزارة التخطيط، ويعمل من خلال عدة محاور منها إتاحة الماجستير المهني لريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، كما يتم العمل علي تشجيع التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، بالإضافة إلي تنفيذ حملة توعية علي مستوى مدارس الجمهورية بأهمية ريادة الأعمال ومن أجل نشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب.