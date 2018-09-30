المالية تخصص 50 مليون جنيه لبنك ناصر لتمويل مشروع تطوير الحضانات

كتبت- منال المصري:

تصوير- أحمد طرانة:

قال شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إن وزارة المالية خصصت 50 مليون جنيه مبدئيا للبنك بهدف تمويل الحضانات المدرسية سواء القائمة أو الحديثة.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة رفع مستوى الحضانات المدرسية على مستوى المحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة ومديريات التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن الحد الأقصى لتمويل الحضانة الواحدة يبلغ 300 ألف جنيه ويتم سداده على فترة تبلغ 3 سنوات كحد أقصى بمصاريف إدارية تنافسية.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على مشروع لتطوير حضانات الأطفال، ويهدف المشروع للتوسع في إنشاء حضانات الأطفال، كما يستحدث نظاما جديدا للحضانات المنزلية.

وبنك ناصر هو الذراع التمويلية لوزارة التضامن الاجتماعي.

وكان مصراوي قد نشر مخطط المشروع في أكتوبر الماضي، والتي تعتزم الحكومة من خلاله إنفاق 250 مليون جنيه على البرنامج في مرحلته الأولى، الذي سيبدأ في 6 محافظات، ويستمر 3 سنوات، بحسب ما قالته سحر مشهور، مستشارة وزير التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية، لمصراوي وقتها.