البترول: مصر استوردت 17 شحنة غاز مسال في الربع الأول مقابل 500 مليون دولار

القاهرة- وكالات:

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، اليوم الأحد، إن مصر استوردت 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019 وذلك بقيمة 500 مليون دولار.

تأتي تصريحات عبد العزيز، بعدما أعلن طارق الملا وزير البترول، أمس السبت، إن مصر أوقفت استيراد الغاز المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها منه الأسبوع الماضي.

وأوضح عبد العزيز أن مصر استوردت "118 شحنة من الغاز المسال في السنة المالية 2016-2017 بقيمة 2.5 مليار دولار و76 شحنة في 2017-2018 مقابل 1.8 مليار دولار و17 شحنة في 2018-2019 بقيمة 500 مليون دولار".

وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو وتنتهي 30 يونيو.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي. والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر 2017.

وتعمل مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

وأضاف عبد العزيز أن مصر ستحقق وفرا قدره "1.5 مليار دولار سنويا بعد وقف استيراد الغاز المسال".a