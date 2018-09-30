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    وزير المالية السعودي: عجز ميزانية 2019 المتوقع 128 مليار ريال

    12:26 م الأحد 30 سبتمبر 2018
    وزير المالية السعودي: عجز ميزانية 2019 المتوقع 128 مليار ريال

    وزير المالية السعودي

    القاهرة- وكالات:

    قال وزير المالية السعودية محمد الجدعان، اليوم الأحد إن حكومة المملكة تتوقع أن يبلغ حجم العجز في الميزانية 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار) في العام المقبل مقارنة مع 195 مليار ريال متوقعة في الميزانية الأصلية للعام الجاري.

    وقال في مؤتمر صحفي نقلته وكالة رويترز إنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 978 مليار ريال في 2019 بارتفاع 11% عن الإيرادات المتوقعة للعام 2018.

    وزير المالية السعودية محمد الجدعان ميزانية السعودية

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