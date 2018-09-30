الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 47.2% من أسهم "ثروة كابيتال" في البورصة

القاهرة - مصراوي:

اعتمدت هيئة الرقابة المالية نشرة طرح 47.2% تقريبا من أسهم رأسمال شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في البورصة المصرية.

وبحسب البيانات التي تضمنتها نشرة الطرح، تعتزم الشركة طرح نحو 295.2 مليون سهم بنسبة 47.2% تقريبا من أسهم شركة ثروة كابيتال، بسعر حده الأقصى 8.5 جنيه للسهم الواحد.

ويدير الطرح شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، بحسب النشرة التي أشارت إلى أن المستشار المالي المستقل للطرح هو شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والمستشار القانوني للطرح مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وعنه محمد عبد الفتاح المحامي بالنقض والشريك بالمكتب.

وكشفت النشرة عن أن عزيز ماهر برسوم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون، سيقوم بدور مراقب الحسابات في عملية الطرح، وسيقوم بدرو شركة السمسرة للطرف البائع شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وستطرح الشركة حوالي 29.5 مليون سهم بنسبة 10% تقريبا من الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 4.7% تقريبا من أسهم الشركة المصدرة في طرح عام للجمهور كشريحة أولى للطرح.

وتتضمن الشريحة الثانية من الطرح، طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية لبيع حد أقصى من الأسهم نحو 265.7 مليون سهم تمثل 90% تقريبا من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 42.5% تقريبا من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

ويبلغ إجمالي أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 625 مليون سهم.