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    الإمارات تقر ميزانية اتحادية بقيمة 49 مليار دولار لثلاثة أعوام

    12:19 م الأحد 30 سبتمبر 2018
    الإمارات تقر ميزانية اتحادية بقيمة 49 مليار دولار لثلاثة أعوام

    محمد بن راشد رئيس وزراء الإمارات

    القاهرة- وكالات:

    قال رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية اتحادية قيمتها 180 مليار درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة القادمة.

    وأضاف رئيس الوزراء الإماراتي على تويتر أن الميزانية بلا عجز، وفقًا لوكالة رويترز.

    والميزانية الاتحادية ليست سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات إذ لكل إمارة ميزانيتها الخاصة بها.

    محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات الإمارات

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