الإمارات تقر ميزانية اتحادية بقيمة 49 مليار دولار لثلاثة أعوام

القاهرة- وكالات:

قال رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية اتحادية قيمتها 180 مليار درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء الإماراتي على تويتر أن الميزانية بلا عجز، وفقًا لوكالة رويترز.

والميزانية الاتحادية ليست سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات إذ لكل إمارة ميزانيتها الخاصة بها.