زيادة الإيرادات تدفع شركة القلعة لتحول للربح خلال الربع الثاني من العام

كتبت- دينا خالد:

تحولت شركة القلعة للاستشارات المالية، للربح خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل تحقيقها خسائر خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة في تقرير لمجلس إداراتها إنها حققت أرباح بقيمة 486.9 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي مقابل تحقيقها صافي خسائر خلال نفس الفترة العام الماضي بقيمة 2.8 مليار جنيه.

وعزا تقرير الشركة تحقيقها أرباح خلال هذه الفترة نتيجة إلى استبعاد الالتزامات التشغيلية المتعلقة بشركة أفريكا ريل وايز، بالإضافة إلى تحقيق أرباحًا من أنشطة الاستحواذ وإعادة الهيكلة.

كما تحولت الشركة للربحية خلال النصف الأول من العام بقيمة بلغت 233.28 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 3.67 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 39% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة إن قطاع الطاقة احتل صدارة إيرادات شركة القلعة خلال هذه الفترة، ليساهم بنسبة 47% من إجمالي الإيرادات، كما ارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 52% على أساس سنوي بفضل الأداء القوي لشركتي طاقة عربية وتوازن.

وأضافت الشركة أن قطاع الأسمنت مثل ثاني أكبر مساهم بإجمالي إيرادات القلعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن إيرادات مجموعة أسيك القابضة تراجعت بمعدل سنوي 19%، نظرًا لتراجع أنشطة الإنشاءات والإدارة.

وقالت الشركة إن هذا التراجع قلص الأثر الإيجابي لنمو إيرادات مصنع أسمنت التكامل بمعدل سنوي 11% خلال نفس الفترة، وهو ما حد من نمو إجمالي إيرادات القلعة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، في بيان صحفي للشركة اليوم إن نجاح الشركة في تحقيق أداء متميز خلال فترتي الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، جاء بفضل قدرة استثماراتها التابعة ولاسيما مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

وقال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن النتائج المالية لفترة الربع الثاني تعكس جهود الإدارة لتعزيز وتنويع محفظة الاستثمارات التابعة، والتي بدأت القلعة جني ثمارها بالفعل.

وأضاف الخازندار أن خطط الإدارة للتخارج من المشروعات غير الرئيسية أثمرت عن عدم تسجيل أي خسائر من العمليات غير المستمرة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال الخازندار أن القلعة سجلت أرباح غير نقدية بقيمة مليار جنيه تقريبًا عن استبعاد جزء من التزامات شركة أفريكا ريل وايز في إطار خطتها للتخارج منها، حيث تعكف القلعة على إتمام تلك العملية عبر بيع أو تصفية تلك الشركة.

وأوضح الخازندار أن إتمام هذه الخطوة من المتوقع أن يثمر عن تسجيل أرباح إضافية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الأشهر المقبلة.

وتعمل شركة القلعة في عدد من المشروعات المتعلقة بمجالات الطاقة والأسمنت والإنشاءات، والنقل والدعم اللوجبيستي، والأغذية، والتعدين، لكنها تتبع استراتيجية حاليا تتضمن التخارج من عدد من الأنشطة مع الاحتفاظ بشركات تعمل في عدد من القطاعات.