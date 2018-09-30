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    أسعار السمك مستقرة خلال تعاملات اليوم في سوق العبور

    12:05 م الأحد 30 سبتمبر 2018
    أسعار السمك مستقرة خلال تعاملات اليوم في سوق العبور

    سوق للأسماك

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 22 و24 جنيها، والبوري بين 40 و46 جنيها.

    واستقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، واستقر أيضا سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها.

    وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وكيلو الجمبرى بين 250 و320 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي

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