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    ارتفاع البصل وانخفاض الفاصوليا.. أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة

    11:54 ص الأحد 30 سبتمبر 2018
    ارتفاع البصل وانخفاض الفاصوليا.. أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة

    بائغ خضروات

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفع سعر كيلو البصل والفلفل الحامي بنحو 50 قرشا، بينما انخفضت الفاصوليا بنحو جنيهن، فيما استقرت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة، اليوم الأحد، في سوق العبور.

    وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، الفلفل البلدي الرومي بين 5 و7.5 جنيه، بحسب بيانات السوق.

    وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي والكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور:

    الخضروات:

    الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه.

    البطاطس بين 5 و7 جينهات.

    البصل بين 4 و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

    الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 9 و13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

    الباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و7 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

    الملوخية 1.5 و2 جنيه.

    الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

    البامية بين 11 و13 جنيها.

    القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

    العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

    العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

    الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

    المانجو العويس بين 21 و25 جنيها.

    أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الفاكهة

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