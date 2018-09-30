ارتفاع البصل وانخفاض الفاصوليا.. أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة
كتبت- دينا خالد:
ارتفع سعر كيلو البصل والفلفل الحامي بنحو 50 قرشا، بينما انخفضت الفاصوليا بنحو جنيهن، فيما استقرت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة، اليوم الأحد، في سوق العبور.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، الفلفل البلدي الرومي بين 5 و7.5 جنيه، بحسب بيانات السوق.
وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي والكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور:
الخضروات:
الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه.
البطاطس بين 5 و7 جينهات.
البصل بين 4 و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.
الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 9 و13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.
الباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.
الملوخية 1.5 و2 جنيه.
الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.
البامية بين 11 و13 جنيها.
القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.
العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.
المانجو العويس بين 21 و25 جنيها.
الخبر التالى:أسعار السمك مستقرة خلال تعاملات اليوم في سوق العبور
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