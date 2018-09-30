ارتفاع البصل وانخفاض الفاصوليا.. أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو البصل والفلفل الحامي بنحو 50 قرشا، بينما انخفضت الفاصوليا بنحو جنيهن، فيما استقرت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة، اليوم الأحد، في سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، الفلفل البلدي الرومي بين 5 و7.5 جنيه، بحسب بيانات السوق.

وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي والكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور:

الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه.

البطاطس بين 5 و7 جينهات.

البصل بين 4 و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 و13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية 1.5 و2 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البامية بين 11 و13 جنيها.

القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 21 و25 جنيها.