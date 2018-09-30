10 % ارتفاعا في الصادرات المصرية خلال 8 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد إن الصادرات المصرية حققت ارتفاعًا خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة قدرها 10% لتصل إلى 16.450 مليار دولار، مقابل 14.992 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان من الوزارة فإن الواردات ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 12% حيث بلغت 43.143 مليار دولار مقارنة بنحو 38.354 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت معدلات التجارة الخارجية غير البترولية بنسبة 11.8%، لتبلغ نحو 59 مليار و683 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، مقابل 53 مليار و346 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقال التقرير إن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ارتفع خلال الثمانية أشهر الأول من العام الجاري، بنسبة 28.2%، مسجلة 4.406 مليار دولار مقابل 3.436 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية بدون الدول العربية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 19.5% حيث سجلت 1.633 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 9% حيث بلغت 8.902 مليار دولار، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في البيان إن هناك 5 قطاعات تصديرية حققت نمواً كبيراً خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري حيث حقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 24.8% ليسجل 3.537 مليار دولار، كما حقق قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 10.1% حيث ارتفع إلى 142 مليون دولار.

ووحقق قطاع الصناعات الطبية ارتفاعا بنسبة 13% حيث بلغت صادراته نحو 338 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 7.2% حيث ارتفع إلى 597 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 5.9% حيث سجلت مليار و38 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مواد البناء بنسبة 2.8% حيث سجلت 3.525 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 31.6% حيث بلغت 10 ملايين دولار، بحسب جابر.

وأضاف جابر أن أبرز القطاعات التي سجلت زيادة في حجم الواردات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 61.6% حيث بلغت وارداته نحو 90 مليون دولار، وقطاع المنتجات الجلدية بنسبة 34.6% حيث بلغت وارداته 133 مليون دولار.

وارتفعت واردات قطاع الصناعات اليدوية بنسبة 28.1% ليبلغ 224 مليون دولار، وقطاع مواد البناء والذي ارتفعت واردته بنسبة 26.4% ليبلغ 7.322 مليار دولار، فضلاً عن قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 32.8% حيث ارتفع إلى 349 مليون دولار.

وجاءت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الثمانية اشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.515 مليار دولار وتركيا بقيمة 1.390 مليار دولار وإيطاليا بقيمة 1.024 مليار دولار والسعودية بقيمة 932 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 957 مليون دولار، بحسب جابر.