قبل طرحها بالبورصة..القيمة السوقية لأبوقير للأسمدة ترتفع 370% في 18 شهرا

كتب - مصطفى عيد:

قال سعد أبو المعاطي رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن القيمة السوقية لشركته بالبورصة ارتفعت من 8.5 مليار جنيه في مارس 2017 إلى 40 مليار جنيه حاليا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، وهو ما يعد زيادة بنسبة 370%.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة أداء وأنشطة الشركة ومشروعاتها الجديدة.

وقال وزير البترول، إن ارتفاع القيمة السوقية لسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة المصرية يعكس مدى تميز أدائها وما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة مما يدعم حركة تدفق رؤوس الأموال، وتوفير جانب من تمويل المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة.

وشركة أبو قير للأسمدة هي إحدى الشركات الخمس التي اختارتها الحكومة من الشركات المقيدة بالبورصة لطرح حصص إضافية منها خلال الربع الأخير من عام 2018، والتي تضم أيضا الشرقية للدخان، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وبحسب بيان البترول اليوم، أكد طارق الملا أهمية دعم المساهمين للشركة والذي كان له بالغ الأثر في إعطاء الشركة الثقة لتحسين الجودة وإضافة أنشطة جديدة.

وقال أبو المعاطي إن شركته حققت إجمالي إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي وصلت إلى 8.3 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأضاف أبو المعاطي أن الشركة ضخت خلال عام 2017-2018 نحو 17.22 مليون شيكارة أسمدة بأنواعها المختلفة بسعر التكلفة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم بلغ 1.3 مليون جنيه، كما نجحت الشركة في تصدير كميات من الأسمدة بقيمة 259 مليون دولار.

وذكر أبو المعاطي أن الشركة استطاعت تخطي الخطة الإنتاجية والتسويقية لإنتاج الشركة من الأسمدة خلال العام الماضي، حيث بلغ إنتاج الشركة من مادة الأمونيا 3950 طن يومياً، ومن مادة اليوريا 3675 طن يومياً، بخلاف إنتاج كميات من نترات النشادر وحمض النيتريك والسماد السائل.

وقال سعد أبو المعاطي إنه تم تحقيق نتائج أعمال متميزة رغم إجراء عمرتين كاملتين لمصنعي أبوقير(1، 3).

وأشار أبو المعاطي إلى أن عمليات الإحلال والتجديد والمشروعات المستقبلية تتم وفق برامج زمنية محددة، حيث تم الانتهاء من مشروع وحدة إزالة الأملاح لمصنع أبوقير (1)، كما تم الانتهاء من تشغيل مصنع البلاستيك بكامل طاقته الإنتاجية البالغة 40 مليون شيكارة سنويا.

وأضاف أنه جاري تشغيل مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعي والمخطط الانتهاء منه الشهر المقبل، وكذلك جاري الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوقيع عقد مع شركة "أودا" الألمانية لتنفيذ مشروع الحامض والنترات بطاقة 200 ألف طن سنوياً.

وتجري الشركة الدراسات اللازمة لمشروع إنتاج الميثانول والكالسيوم أمونيوم نيتريت بتكلفة استثمارية 2 مليار دولار، ومشروع إعادة تأهيل مصنع السماد المخلوط، بحسب أبو المعاطي الذي أشار إلى انه تم البدء في الدراسات الفنية لمشروع تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب يوميا.

وتساهم شركة أبو قير للأسمدة في كل من شركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 15%، وشركة حلوان للأسمدة بنسبة 17%، وشركة فوسفات مصر بنسبة 10%.

ووافقت الجمعية العامة للشركة على توزيع كوبون نقدي لحامل السهم قدره 1.1 جنيه، وفقا للبيان.

وتفقد وزير البترول سير العمل في الوحدات الإنتاجية بمصانع شركة أبو قير للأسمدة والتي تشمل مصانع أبو قير (3،2،1)، حيث أكد الملا على ضرورة التطوير والتحسين المستمر لأداء الشركة المتميز.

ويشمل المساهمون في شركة أبوقير للأسمدة كل من هيئة البترول، وهيئة التنمية الصناعية، وشركة كيما، وشركة الأهلي كابيتال، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبنك الاستثمار القومي، وبنك ناصر الاجتماعي، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وصناديق الاستثمار، والأفراد، واتحاد العاملين المساهمين.