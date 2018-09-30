الدولار يرتفع في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ببنكي كريدي أجريكول وقناة السويس في بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 3 قروش، إلى 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات الخميس.

وزاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قرشا واحد في بنك قناة السويس، إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.