شروط وأسعار قرض "السيارة" في 7 بنوك عامة وخاصة

كتبت: منال المصري:

تقدم البنوك العاملة في مصر قروضا لشراء السيارة الملاكي، للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، وذلك بأسعار وشروط ومدد سداد متباينة.

وتتفق البنوك في أغلب المستندات المطلوبة للموافقة على التمويل، مثل شهادة مفردات المرتب وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو قسط القرض، وإيصال مرافق حديث، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وعرض أسعار من معرض السيارات.

وتشترط بعض البنوك التعامل مع معارض سيارات محددة.

وتنخفض الفائدة على قرض السيارة في حالة تحويل الراتب أو القسط على البنك، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الحد الأقصى المتاح للقرض.

ويعرض مصراوي في هذا التقرير شروط قرض السيارة الملاكي للموظفين في 7 بنوك عامة وخاصة عاملة في مصر.

1- البنك الأهلي المصري:

- يبدأ القرض من 20 ألف جنيه كحد أدنى ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

- الفائدة 19% متناقصة.

- فترة سداد القرض تتراوح بين سنة و7 سنوات بحد أقصى.

- يمول البنك حتى 100% من إجمالي ثمن السيارة، باستثناء السيارات الصيني، حيث يقوم بتمويلها حتى 50% فقط من قيمة السيارة.

- المصاريف الإدارية تتباين حسب فترة سداد القرض وتتراوح بين 1.5% و2% من إجمالي قيمة القرض.

- الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.

- يشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عاما ولايتجاوز عن 60 عاما عند سداد أخر قسط.

2- بنك مصر:

- يبدأ القرض من 15 ألف جنيه كحد أدنى حتى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

- الفائدة تتراوح بين 18.5% و19.75% حسب إمكانية تحويل الراتب على البنك أو بشهادة إثبات دخل.

- فترة سداد القرض تتراوح بين سنة و8 سنوات بحد أقصى.

- يمول البنك حتى 90% من إجمالي ثمن السيارة.

- المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة القرض.

- يشترط البنك ألا يقل راتب المقترض عن ألف جنيه في حالة تحويل الراتب على البنك، أما في حالة عدم تحويل الراتب فيشترط ألا يقل الراتب عن ألفي جنيه شهريا كحد أدنى.

- لا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولايزيد على 65 عاما عند سداد أخر قسط من القرض.

3- بنك القاهرة:

- يبدأ القرض من 15 ألف جنيه كحد أدنى ولايزيد على 500 ألف جنيه كحد أقصى.

- تترواح الفائدة بين 18.5% و30% حسب تصنيف الشركة التي يعمل بها المقترض، وإمكانية تحويل الراتب من عدمه.

- فترة السداد تتراوح بين عام و7 سنوات بحد أقصى.

- يمول البنك حتى 80% من إجمالي ثمن السيارة.

- المصاريف الإدارية تتحدد حسب تصنيف الشركة التي يعمل بها المقترض وحسب تحويل الراتب من عدمه.

- لايقل الراتب عن 1500 جنيه شهريا كحد أدنى.

-سن المقترض لايقل عن 21 عاما ولايزيد على 65 عاما عند سداد أخر قسط للقرض.

4- بنك الإسكندرية:

- يبدأ القرض من 15 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه بحد أقصى.

- تتراوح الفائدة بين 16% متناقصة و17.5% حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه.

- فترة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر و7 سنوات بحد أقصى.

- يمول البنك ما يتراوح بين 50% و90% من إجمالي ثمن السيارة وذلك حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه.

- المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي ثمن السيارة.

-لايقل راتب المقترض عن 700 جنيه شهريا.

- لا يقل سن العميل عن 21 عاما ولايزيد على 65 عاما عند سداد أخر قسط للقرض.

5- البنك العربي الأفريقي الدولي:

- يبدأ القرض من 22 ألف جنيه، ولا يزيد على 750 ألف جنيه كحد أقصى في حالة عدم تحويل الراتب على البنك، ويرتفع إلى 1.5 مليون جنيه في حالة تحويل المرتب .

- تتراوح الفائدة بين 18% و23% حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه، وكذلك حسب تصنيف جهة العمل.

- فترة سداد القرض تتراوح بين سنة و7 سنوات بحد أقصى.

- يمول البنك ما يتراوح بين 80% و90% من إجمالي ثمن السيارة، على حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه، ودرجة تصنيف جهة العمل.

- المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي ثمن السيارة.

- لايقل راتب المقترض عن 2500 جنيه شهريا.

-لايزيد سن المقترض على 60 عاما عند سداد أخر قسط للقرض.

6- البنك التجاري الدولي (CIB):

- الحد الأقصى للقرض 600 ألف جنيه.

- تتراوح الفائدة بين 20% و25% متناقصة حسب جهة العمل وإمكانية تحويل الراتب على البنك.

- فترة سداد القرض تتراوح بين عام و6 سنوات بحد أقصى.

- يقدم البنك تمويلا يصل إلى 100% من إجمالي ثمن السيارة.

- لايقل الراتب عن 5 آلاف جنيه شهريا.

- لايتجاوز سن المقترض 60 عاما عند سداد أخر قسط للقرض.

7- بنك كريدي أجريكول:

- يبدأ القرض من 15 ألف جنيه حتى 450 ألف جنيه كحد أقصى.

- الفائدة تتراوح بين 20% و21% حسب تحويل الراتب على البنك من عدمه.

- مدة سداد القرض تبدأ من 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات بحد أقصى.

- يمول البنك حتى 50% من ثمن السيارة.

- المصاريف الإدارية 2% من إجمالي القرض.

- لا يوجد حد أدنى للراتب بشرط أن يكون الدخل الشهري يسمح بسداد قسط القرض.

- لا يقل سن العميل عن 25 عاما ولا يزيد على 65 عاما عند سداد أخر قسط للقرض.