جلوبال ليس تدير قرضًا مشتركًا بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل 3 قطاعات

كتبت- منال المصري:

قال هشام عبد الفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ليس" للتأجير التمويلي، إن الشركة تعمل حاليا على إدارة قرض مشترك بقيمة 300 مليون جنيه، بالتعاون مع أربعة شركات في التأجير التمويلي.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي أن هذه التمويلات موجهة إلى 3 قطاعات مختلفة في النقل وتصنيع الزجاج والقطاع العقاري.

وقال إن محفظة القروض المشتركة للشركة تبلغ 700 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي في قطاعات مختلفة مثل الأنشطة الخدمية والاتصالات والاستثمار العقاري مستهدفا نموها إلى مليار جنيه في نهاية العام الجاري.

وتعتزم الشركة الدخول في مفاوضات مع مؤسسات تمويل دولية للحصول على قروض دولارية لتمويل أعمال الشركات التي تحتاج تمويلات بالدولار، بحسب عبد الفتاح.