بنك القاهرة يحجز 10 آلاف متر في العاصمة الإدارية بنحو 150 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

قال شريف شلش، مدير عام قطاع الشؤون الإدارية والعقارية في بنك القاهرة، إن البنك انتهى من حجز أكثر من 10 آلاف متر في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف تدشين مقر للبنك.

وأضاف أن سعر المتر يبلغ نحو 15 ألف جنيه لتصل إجمالي تكلفة شراء الأرض نحو 150 مليون جنيه تقريبًا.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في تصريحات سابقة، إن البنك يمتلك استراتيجية طموحة تستهدف التوسع في كافة القطاعات المصرفية، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي.

كما يخطط البنك لإفتتاح 25 فرعًا جديدًا مطلع العام القادم كما يسعى البنك لإضافة من 20 – 25 فرعًا سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة.