وزير البترول: وقف استيراد الغاز يوفر 1.5 مليار دولار سنوياً -(فيديو)

كتب- أحمد الصعيدي:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة اليوم السبت، وسنعتمد على إنتاجنا المحلي الذي يفي بكل احتياجاتنا سواء في الصناعة أو الكهرباء أو الاستخدامات الأخرى.

وأضاف "الملا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال يوفر ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنويًا، متابعًا: "عندما يكون لدينا إنتاج محلي، نستطيع حينها التوسع في كافة المجالات داخل مصر معتمدين على المادة الخام المحلية".

وأكد وزير البترول، أنه سيتم الاحتفاظ بالمراكب الموجودة في الموانئ التي كانت تستقبل شحنات الغاز المسال، وذلك لأهداف استراتيجية وأمنية، واستغلالها في التجارة، لافتًا إلى أن استراتيجية مصر الحالية تجعلها لها ريادة جيدة في قطاع البترول.

ونوه "الملا"، إلى أن هناك توافقات وتعاقدات كثيرة تطمئن المستثمرين للتنقيب عن الغاز في مصر بدون مخاطرات، ونسعى لتكون هناك بورصة للغاز الطبيعي في مصر.

واستكمل: "خطتنا أن يبقى مفيش غاز داخل أو خارج من المنطقة غير لما يعدي على مصر".

وأوضح أن هناك خطة قومية لتوصيل الغاز لكل مراكز ومحافظات مصر، مشيرًا إلى أن هناك 9 مليون وحدة سكنية تم توصيل لهم الغاز، وسننتهي من مليون و300 ألف وحدة آخرين هذا العام.