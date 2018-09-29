مُتحدث البترول: طرحنا مزايدات في 27 منطقة بالبحر المتوسط للتنقيب عن الغاز

كتب- محمد جمعة:

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن كل المصانع ومحطات الكهرباء والمنازل ستعمل بالغاز المصري المنتج محليًا، بعد الإعلان رسميًا عن الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد الغاز المسال.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الإنتاج المحلي زاد بأكثر من ملياري قدم مكعب يوميًا، من خلال حقول عدة جديدة أهمها "ظهر"، بعد أن كان الإنتاج 350 مليون قدم في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية ستزيد 3 مليار قدم مكعب يوميًا العام المقبل بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين بوجود الطاقة التي تعتبر عصب التنمية الاقتصادية.

وتابع: "عندما يتحقق فائض الإنتاج سنبدأ في الوفاء بالتعاقدات السابقة، لكن الخطة الاستراتيجة هي استغلال الفائض في صناعة البتروكيماويات وغيرها من صناعات القيمة المضافة".

وأضاف: "طرحنا مزايدات في 27 منطقة بالبحر المتوسط للتنقيب عن الغاز، منها 16 للشركة القابضة للغازات وسيتم إقفال هذه المزايدات الشهر المقبل"، واستطرد: "نكثف طرح المزايدات لتوقيع اتفاقيات بترولية.. والآمال كثيرة لتحقيق اكتشافات أخرى في البحر المتوسط".