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    البترول: بدء التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج بنزين 92 و95 عالي الأوكتين

    03:26 م السبت 29 سبتمبر 2018
    البترول: بدء التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج بنزين 92 و95 عالي الأوكتين

    عاملة في محطة لبيع البنزين

    كتب- مصطفى عيد:

    تفقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت أعمال التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين 92 و95 لشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك".

    وقال الملا في بيان صحفي أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير الذي يتضمن عددا من المشروعات الاستراتيجية.

    ويهدف المشروع لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز فضلاً عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة، بحسب البيان.

    وأضاف الملا أن استثمارات المشروع تقدر بنحو 219 مليون دولار ويسهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالي الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنوياً ليصل الاجمالى إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويًا.

    ويعمل المشروع على إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين، ستوجه لسوق المحلي.

    طارق الملا البترول شركة الأسكندرية الوطنية صناعة التكرير المنتجات البترولية

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