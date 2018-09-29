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    البلطي يصل إلى 24 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    03:12 م السبت 29 سبتمبر 2018
    البلطي يصل إلى 24 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    أرشيفية لسوق سمك

    كتبت- منار الرخ:

    استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 22 و24 جنيها، والبوري بين 40 و46 جنيها.

    واستقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، واستقر أيضا سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها.

    وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وكيلو الجمبرى بين 250 و320 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار السمك السمك البلطي سوق العبور

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