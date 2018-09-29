كيلو الفاصوليا عند 15 جنيهًا.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

كتب- منار الرخ:

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت في سوق العبور، حيث سجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه، والبصل بين 3.5 و5 جنيهات والفاصوليا بين 11و15 جنيها، بسوق العبور مقاربنة بأمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، الفلفل البلدي الرومي بين 5 و7.5 جنيه، بحسب بيانات السوق.

وسجل سعر كيلو البلح بين 3 و 6 جنيهات، والبرتقال الصيفي والكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور:

الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه.

البطاطس بين 5 و7 جينهات.

البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية 1.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البامية بين 10 و12 جنيها.

القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البلح بين 3 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 21 و25 جنيها.