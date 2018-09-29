وزير الصناعة يتفقد معرض أوتوماك للسيارات (صور)

وزيرة التضامن تعرض تجربة مصر في الحماية الاجتماعية على الأمم المتحدة

وكيل المركزي: شحن محفظة الهاتف المحمول من أي حساب بنكي نهاية 2018

كتبت- إيمان منصور:

زار وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2018، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن معرض أوتوماك في يوبيله الفضي يُعد فرصة حقيقية وملتقى لكافة مصنعي السيارات لتبادل الرؤى والخبرات التي تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز المنافسة بين الشركات العاملة في السوق المصري.

ويقام معرض أتوماك حاليًا في دورته 25 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري.

ويشارك في المعرض 40 من كبريات العلامات التجارية في مجال صناعة السيارات، وفقًا للبيان.

وأشاد نصار بالتواجد القوي لكبرى شركات السيارات في هذا المعرض وإطلاق أحدث الطرازات الجديدة لعام 2019 في إطار تنافسي يسهم في إنعاش حركة السوق ويمنح الثقة للمستهلكين في المنتجات المعروضة.

ويضم المعرض لأول مرة عرض للسيارات الكهربائية سواء الجديدة أو المستعملة وكذا السيارات الهجين والتي تمثل مستقبل صناعة السيارات في العالم، بحسب البيان.

وقال نصار إن الوزارة حريصة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في مصر، خاصة وأنها لا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين).

وأشار إلى قرار الوزارة بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة مع إعفائها من الجمارك فضلاً عن تدشين شبكات لشحن وصيانة السيارات الكهربائية في مصر مؤخرا.

وأضاف أن هذه الأمور تسهم في إقبال المستهلك المصري على اقتناء هذه النوعية من السيارات. .