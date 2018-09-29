بنك ناصر يطرح وديعة ادخارية جديدة بعائد يصل إلى 15% خلال أيام

كتبت- منال المصري:

تصوير- أحمد طرانة

قال شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يعتزم إطلاق وديعة ادخارية، خلال الأيام المقبلة، بأجل ثلاث سنوات، بهدف إتاحة ودائع جديدة تلبي احتياجات العملاء.

وأضاف فاروق لمصراوي، أن العائد على الوديعة يتباين حسب دورية صرف العائد لتتراوح بين 14.5% يصرف شهريًا أو 15% يصرف كل ثلاثة أشهر.

وتابع "الاكتتاب في الشهادة يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ويسمح للعميل باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها".

ويطلب البنك من العميل صورة من الرقم القومي وإيصال مرافق حديث لإصدار الشهادة.

وبحسب فاروق فإن محفظة ودائع العملاء في البنك بلغت 5.3 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.