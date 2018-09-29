أسعار الذهب ترتفع بعد خسائر كبيرة يوم الجمعة

كتبت- منار الرخ:

عوضت أسعار الذهب في مصر جزءا كبيرا من خسائرها، وارتفع سعر الجرام عيار 21 إلى 600 جنيه، خلال تعاملات اليوم السبت، بزيادة 5 جنيهات عن أمس، مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بنحو 7 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة ليصل عيار 21 إلى مستوى 595 جنيها، بعد ان ظل مستقرا لنحو أسبوع عند مستوى 602 جنيه.

وقال نادي نجيب، سكرتيرعام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي اليوم، يرجع إلى عودته للارتفاع في نهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 520 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 685 جنيها، والجنيه الذهب عند 4800 جنيه، بحسب ما قاله نجيب.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في نهاية تداولات جلسة أمس الجمعة، لكنها سجلت أطول سلسلة خسائر شهرية منذ يناير 1997 مع صعود الدولار أمام اليورو الذي يتعرض لضغوط من التوترات بشأن ميزانية إيطاليا.

وقالت وكالة رويترز إن المعدن الأصفر الشهر انخفض أكثر من 0.5% في سادس خسارة شهرية على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1192.58 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ السابع عشر من أغسطس عند 1180.34 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 8.80 دولار، أو 0.7%، لتبلغ عند التسوية 1196.20 دولار للأوقية.