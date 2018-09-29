قطاع الأعمال تختار استشاري لفحص شركة الدلتا للأسمدة الأسبوع المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم الاتفاق مع مكتب استشاري لإجراء فحص فني لشركة الدلتا للأسمدة تمهيدا لتطويرها.

وبحسب توفيق فإن الإعلان عن اختيار الاستشاري سيكون الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير أن الشركة التي تعمل في صناعة "تعبئة الجاز في شكائر" تحقق مكاسب في السوق لكنها تحقق خسائر وصلت إلى 712 مليون جنيه.

وأوضح خلال زيارة للشركة اليوم السبت أن الوزارة ستقدم كافة الدعم المالي والفني وضخ استثمارات تساعد على إعادة الشركة للربحية.

وأكد الوزير أنه سيتم وضع خطة شاملة لتطوير شركات الوزارة منها الحديد والصلب وشركات الغزل وشركتي الأسمدة .

وأكد الوزير أن تمويل التطوير سيتم وفقا لدراسة المكتب الاستشاري وسيتم بحث إمكانية التمويل من خلال استغلال أصول غير مستغلة تابعة للشركات.

وأوضح الوزير أنه لا يمكن الحديث عن شراكة مع القطاع الخاص في تطوير شركة الدلتا للاسمدة لأنها صناعة بسيطة.

وقال الوزير إنه لا يمكن إلقاء شماعة خسائر الشركة على توريد جزء من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة.

وأضاف أن هناك شركات أخرى تورد أكثر من نصف إنتاجها للزراعة وتحقق أرباحا وهو ما علينا تنفيذه أيضا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة نبيل مكاوي إنه طلب من الوزارة دعما بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام الجاري لكن الوزير علق بأنه لن يتم أي شيء قبل دراسة موقف الشركة من قبل استشاري عالمي.