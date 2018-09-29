مارك زوكربيرج يخسر 1.6 مليار دولار بعد اختراق "فيسبوك"

القاهرة- مصراوي:

خسر مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مارك زوكربيرج، نحو 1.6 مليار دولار من ثروته أمس، بعدما أعلنت الشركة الأمريكية عن تعرض الموقع لخرق أمني كبير.

وبحسب مؤشر بلومبرج للأغنياء فإن ثروة زوكربيرج تراجعت بنسبة 2.5% لتصل إلى 61.5 مليار دولار، بانخفاض 1.6 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس.

وتراجعت أسهم فيسبوك أمس بنحو 2.59% لتصل إلى 164.4 دولار للسهم، متأثرة بإعلان الشركة تعرضها لاختراق أمني.

وأعلنت الشركة الأمريكية العملاقة، أمس الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي تعرض لخرق أمني كبير، عرّض نحو 50 مليون مستخدم لخطر القرصنة.

وفوجئ ملايين المستخدمين صباح الجمعة بأنهم مطالبون بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في "فيسبوك".

وكان أحد القراصنة الإلكترونيين (الهاكرز) أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه بصدد حذف حساب مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، من الموقع ذاته يوم الأحد المقبل.

وذكرت شبكة بلومبيرج أن هاكر تايوانى يدعى تشانج تشي-يوان أعلن عبر صفحته على فيسبوك أنه سيحذف حساب مؤسس الموقع يوم الأحد القادم على مرأى ومسمع من الجميع، إذ يعتزم إذاعة عملية القرصنة على حساب زوكربيرج فى بث حي أمام آلاف المتابعين.