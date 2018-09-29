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وزير قطاع الأعمال يبدأ زيارة لمصنع الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

11:11 ص السبت 29 سبتمبر 2018
وزير قطاع الأعمال يبدأ زيارة لمصنع الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

وزير قطاع الأعمال خلال الزيارة

كتبت- شيماء حفظي:

بدء وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لمصنع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم السبت.

وقال الوزير، خلال زيارته إن هذه هي الزيارة السادسة لمصنع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، حيث حددت الوزارة حددت 16 مصنعًا من أصل 26 شركة خاسرة لزيارتهم خلال الشهر المقبل.

وأضاف الوزير أن أهمية الزيارة تأتي لاستكشاف رؤيا قد تكون ذات اختلاف جوهري عن حديث التقارير الورقية أـو الإدارة المركزية.

وأوضح أن الزيارات تتيح رؤية العنابر والأقسام على الطبيعة والعاملين، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشركات الخاسرة يأتي وفقا لنظرية الأهم فالأقل أهمية.

"لدينا شركات وصناعات بها ميزة نسبية بها يلزمها جهد إضافي ليستفيد منها المجتمع"، بحسب الوزير.

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وزارة قطاع الأعمال هشام توفيق شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

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