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المالية تثبّت سعر الدولار الجمركي للشهر الـ13 على التوالي

10:44 ص السبت 29 سبتمبر 2018
المالية تثبّت سعر الدولار الجمركي للشهر الـ13 على التوالي

محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد معيط وزير المالية، اليوم السبت، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركي على معدلاته الحالية، للشهر الثالث عشر على التوالي.

وثبتت وزارة المالية، سعر صرف الدولار الجمركي، عند 16 جنيها، بداية من أول أكتوبر المقبل، ولمدة شهر.
وقال وزير المالية، في بيان اليوم، أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90%من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.

كانت المالية أعلنت استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها في آخر 12 شهرًا بدءا من أكتوبر الماضي.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

محمد معيط وزارة المالية سعر الدولار الجمركي الرسوم الجمركية

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