غلق باب الترشح لمناصب صندوق مصر السيادي.. وعدد المتقدمين 400 شخص

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنها أغلقت باب الترشح لمنصب المدير التنفيذي للصندوق السيادى المصري "صندوق مصر"، يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، فإن عدد المتقدمين لوظائف الصندوق قد بلغ نحو 400 شخص، منهم 220 متقدم لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق والباقى للوظائف الأخرى.

وأضاف أن المتقدمين لمنصب المدير التنفيذي تحديدًا شمل عددًا من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية.

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين في عدة مجالات اقتصادية وقانونية ومتصلة بعمل الصندوق، لتصفية المتقدمين وعرض أفضلهم على رئيس مجلس الوزراء.

وستضع اللجنة النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من أكتوبر القادم، وفقًا للسعيد.

وتابعت وزيرة التخطيط أنه ووفقًا لقانون الصندوق السيادي يعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء ويعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للصندوق، كما يتم حاليًا العمل على اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليشمل خبرات اقتصادية ومالية وصناعية وقانونية.

وقالت هالة السعيد إن الهدف من إنشاء الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة وذلك عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، فضلًا عن الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل البلاد أو خارجها.

وكانت الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم "صندوق مصر" برأسمال 200 مليار جنيه، بحسب ماقالته وزيرة التخطيط في أبريل الماضي.