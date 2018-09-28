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    البطالة في ألمانيا تهبط إلى أدنى مستوى لها في 28 عاما

    03:06 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    البطالة في ألمانيا تهبط إلى أدنى مستوى لها في 28 عاما

    أرشيفية بألمانيا

    القاهرة- وكالات:

    أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا هبط بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، مما قاد معدل البطالة إلى الهبوط لأدنى مستوى منذ إعادة توحيد البلاد في عام 1990.

    وقال مكتب العمل الاتحادي إن إجمالي عدد العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض بمقدار 23 ألفا إلى 2.303 مليون شخص. ويقابل هذا انخفاض متوقع قدره 9 آلاف في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

    وانخفض معدل البطالة إلى 5.1% في سبتمبر مقابل 5.2% في أغسطس، مما يعكس قوة سوق العمل التي صارت أداة دعم لنمو يقوده الاستهلاك المحلي.

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