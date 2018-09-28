بنك ناصر يوفر تمويلا لمصروفات المدارس اليابانية بقيمة 30 ألف جنيه

كتبت- منال المصري:

قال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك وافق على طرح منتج لتمويل مصاريف الطلاب بالمدارس اليابانية بهدف مساعدة أولياء الأمور من شريحة محدودي ومتوسطى الدخل على سداد مصاريف أبنائهم .

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ"مصراوى" أن الحد الأقصى للتمويل يبلغ 30 ألف جنيه بعائد تنافسي مقارنة بالبنوك التجارية.

وأوضح أن البنك يتيح نوعين من تمويل المصاريف الدراسية، وهم تمويل عام دراسي واحد أو مرحلة تعليمية كاملة سواء مرحلة إبتدائي أو إعدادي أو ثانوي عام.

وأشار فاروق إلى أن البنك يعمل على تمويل المصاريف الدراسية للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة للعام الثاني على التوالي.

وفي مطلع الشهر الجاري، قال نائب رئيس البنك، إن البنك يقدم برنامجًا تمويلًا لسداد المصروفات المدرسية، بحد أقصى 50 ألف جنيه، يُسدد خلال 10 أشهر، للسنة الدراسية الواحدة.

"يتيح البرنامج التمويل لمرحلة تعليمية كاملة وتكون مدة القسط على عدة سنوات، لدعم الأسر الأولى بالرعاية و محدودي الدخل من خلال تسخير رأس المال لخدمة المجتمع " بحسب ماقاله فاروق وقتها في بيان.

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