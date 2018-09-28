24 جنيها سعر البلطي في الجملة.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 22 و24 جنيها، والبوري بين 40 و46 جنيها خلال تعاملات اليوم الجمعة بسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وكيلو الجمبرى بين 250 و320 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، واستقر أيضا سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها.