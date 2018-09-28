تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور بنهاية الأسبوع
كتبت- إيمان منصور:
سجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه، والبصل بين 3.5 و5 جنيهات والفاصوليا بين 11و15 جنيها، بسوق العبور اليوم الجمعة نهاية الأسبوع.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، الفلفل البلدي الرومي بين 5 و7.5 جنيه، بحسب بيانات السوق.
وسجل سعر سعر كيلو البرتقال الصيفي والكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور:
الخضروات:
الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه.
البطاطس بين 5 و7 جينهات.
البصل بين 3.5 و5 جنيهات.
الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 11 و15 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية 1.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.
الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.
البامية بين 10 و12 جنيها.
القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.
العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.
المانجو العويس بين 21 و25 جنيها.
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