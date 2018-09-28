تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور بنهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

سجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه، والبصل بين 3.5 و5 جنيهات والفاصوليا بين 11و15 جنيها، بسوق العبور اليوم الجمعة نهاية الأسبوع.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، الفلفل البلدي الرومي بين 5 و7.5 جنيه، بحسب بيانات السوق.

وسجل سعر سعر كيلو البرتقال الصيفي والكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور:

الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه.

البطاطس بين 5 و7 جينهات.

البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية 1.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البامية بين 10 و12 جنيها.

القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 21 و25 جنيها.