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    تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور بنهاية الأسبوع

    11:43 ص الجمعة 28 سبتمبر 2018
    تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور بنهاية الأسبوع

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- إيمان منصور:

    سجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه، والبصل بين 3.5 و5 جنيهات والفاصوليا بين 11و15 جنيها، بسوق العبور اليوم الجمعة نهاية الأسبوع.

    وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات، والكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، الفلفل البلدي الرومي بين 5 و7.5 جنيه، بحسب بيانات السوق.

    وسجل سعر سعر كيلو البرتقال الصيفي والكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور:

    الخضروات:

    الطماطم بين 3.5 و6.7 جنيه.

    البطاطس بين 5 و7 جينهات.

    البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

    الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 11 و15 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

    الملوخية 1.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.

    الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

    البامية بين 10 و12 جنيها.

    القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

    العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

    العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

    الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

    المانجو العويس بين 21 و25 جنيها.

    أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور البطاطس

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