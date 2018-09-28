المعهد القومي للإدارة يختتم برنامج تدريب العاملين به على "إدارة التغيير"

كتبت- إيمان منصور:

اختتم المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، أمس الخميس برنامجه التدريبي بعنوان "إدارة التغيير "والذي صمم للعاملين بالمعهد على مدار يومين، بحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم الجمعة.

وقالت الوزيرة هالة السعيد رئيس مجلس أمناء المعهد ، إن الوزارة والجهات التابعة لها حريصة على القيام بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري والتي ترتكز على محور بناء القدرات كمحور أساسي لإتمام عملية الإصلاح الإداري بالشكل الأمثل.

وأضافت أن هذا البرنامج التدريبي الذي عقده المعهد للعاملين به يعد واحداً من البرامج التدريبية الهامة في إطار سلسلة من البرامج التي تم عقدها، مشيرة إلي أن البرنامج يسهم في تعلم المتدربين مهارات ومعارف جديدة واكتساب الكفاءات والتكنولوجيا الحديثة عن طريق التدريب والتحضير من أجل تقبل التغيير.

وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بفكرة بناء القدرات والتي تسهم في إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري يقوم على الكفاءات، إلى جانب إسهامها بشكل واضح في تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إن البرنامج التدريبي يأتى في إطار رفع كفاءة العاملين بالمعهد ومن أجل تعزيز مهارة التعامل مع التغيير لدى المتدربين، ويركز علي التدريب على كيفية توقع التغيير ومراقبته والتكيف معه.

وأضافت شريف، أن المعهد سيقوم خلال الفترات القادمة باستكمال تقديم العديد من البرامج الآخرى التى تعمل على تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.