التخطيط: زيادة قيمة تمويل المشروعات المتوسطة لـ9.3 مليار جنيه في 2030

كتبت- إيمان منصور:

قالت هاله السعيد، وزيرة التخطيط اليوم الجمعة، إنه من المستهدف زيادة قيمة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 9.3 مليار جنيه بحلول عام 2030 ، بحسب ماجاء في بيان للوزارة حصل مصراوي عليه.

وبحسب البيان قالت الوزيرة إن قيمة التمويل المتاح لهذه المشروعات ارتفعت من 2.53 مليار جنيه متوسط سنوي للفترة (2012-2014) إلى نحو 5.75 مليار جنيه في الفترة (2016-2015) بمعدل نمو بلغ 127٪ وبإجمالي تمويل بلغ 15.2 مليار جنيه خلال الفترة (2015- سبتمبر 2017).

وأوضحت الوزيرة أن الزيادة في تمويل هذه المشروعات، جاء من خلال مبادرات تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية الصِغَر لخفض نسبة البطالة تنفيذ المشروع القومي لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال "مشروعك"، وقروض صندوق التنمية المحلية، وذلك بإتاحة قروض في حدود 4.11 مليار جنيه نتج عنها توفير 89.4 ألف فرصة عمل.

وقالت الوزيرة إن مجابهة قضية التشغيل تستلزم التحرك الفاعل نحو استهداف التشغيل بحيث يكون التشغيل مصدراً أساسياً لنمو الناتج، فقد أظهرت التجارب الدولية أن النمو الفعال هو النمو الذي يقترن بارتفاع نسب التشغيل.

وأضافت أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني تفيد أن كل نقطة مئوية إضافية من النمو الاقتصادي تعني توليد نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة في المتوسط، وبذلك يكون السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو خط الدفاع الأول أمام قضية البطالة.

وقالت الوزيرة إن الدولة تولي قضية مكافحة البطالة أولوية خاصة، وقد اتخذت في هذا الخصوص مجموعة من الإجراءات من أهمها تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية الصغر لخفض نسبة البطالة بين الشباب، من خلال مبادرات البنك المركزي لتوفير التسهيلات الائتمانية وتخصيص إدارات خاصة بكل مصرف للتعامل المباشر مع أصحاب هذه المشروعات