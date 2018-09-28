10 مليارات جنيه تراجعا باستثمارات بنك القاهرة في أذون الخزانة خلال 6 أشهر

كتب- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن استثمارات البنك في أذون الخزانة تراجعت بقيمة 10 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، لتتراوح بين 22 و25 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وأضاف فايد لمصراوي، أن البنك سحب 10 مليارات جنيه من أذون الخزانة بهدف إعادة توظيفها في تمويل الشركات الكبرى، والمشروعات التنموية التي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج.

وكانت مصادر مصرفية أكدت أن البنوك تتجه إلى تقليص استثماراتها في أذون الخزانة بهدف توفير سيولة للبنوك لإعادة تشغيلها في تمويل مشروعات أخرى وخاصة في ظل اتجاه بعض عملائها من الشركات لنقل استثمار أموالها في الودائع إلى أدوات الدين بعد منافسة أسعار العائد على أذون الخزانة لودائع البنوك.

وقفزت أسعار الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل خلال الشهر الأخير لتتراوح بين 19.4% إلى 19.8%، حسب آجال الأذون.