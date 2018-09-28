المركزي يدرس إتاحة سحب الأموال من ماكينات ATM بدون استخدام بطاقة

كتب - مصطفى عيد:

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم العمل حاليا على تطوير نظام سحب الأموال من ماكينات الصرف الآلي (ATM) ليضم السحب من الماكينات بدون استخدام بطاقة وذلك لخدمة منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول ليتمكن من الحصول على هذه الخدمة .

وأضاف حسين خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين، أن عبر تفعيل هذه الخدمة يمكن لأي عميل يملك محفظة هاتف محمول سحب أموال من ماكينة الصرف الآلي بدون الحاجة لاستخدام بطاقة.

وذكر أن ذلك يأتي ضمن تطوير شبكة (123) التي تربط كل ماكينات الصرف الآلي في مصر والمسؤول عن إدارتها شركة بنوك مصر.