الأحد.. "رواد النيل" تختار 5 أفكار مشروعات في الزراعة الرقمية لتنفيذها

كتبت - منال المصري:

تعقد مبادرة رواد النيل، الأحد المقبل، المؤتمر الختامي لمسابقة "تحدي الزراعة الرقمية" بمقر جامعة النيل الأهلية، لاختيار أفضل 5 أفكار من بين 130 فكرة مقدمة للفوز في مسابقة "تحدي الزراعة الرقمية" التي تهدف لتطوير الزراعة في مصر من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، بحسب بيان من مسؤولي المبادرة.

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، وعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، ووليد اللبادي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية وممثلين عن البنك الدولي.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين البنك الدولي، ومبادرة "رواد النيل" الممولة من البنك المركزي، وشركة "يمكن دوت كوم"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات، لتنفيذ "تحدى الزراعة الرقمية" في مصر، والذي يهدف إلى إيجاد حلول رقمية ومبتكرة للمشكلات التي يعاني منها المزارعون في مصر، وفقا للبيان.

وقالت هبة لبيب المدير التنفيذي للمبادرة، إن الأفكار التي سيتم اختيارها سوف يتم دعمها وتمويلها لتنفيذها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا في كافة مناحي الحياة وكافة القطاعات، وأن الزراعة الرقمية أدت لتطور كبير في الإنتاج وحققت نتائج مذهلة في العديد من دول العالم.

وأشار محمد عباس مدير برنامج التحدي بالمبادرة، إلى أن المبادرة تلقت أكثر من 130 مشروعا مقدما من رواد الأعمال للمشاركة في مسابقة "تحدي الزراعة الرقمية" من 18 محافظة، وتم فرزها كمرحلة أولى واختيار أفضل 28 فكرة.

وأضاف أن أصحاب هذه الأفكار التحقوا بمعسكر تدريبي مكثف لمدة 3 أيام للاستفادة من خبرة المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والزراعة وإدارة الأعمال، وبعدها تم اختيار عدد 10 أفكار للعرض بالحفل الختامي يوم الأحد المقبل بمقر جامعة النيل الأهلية لاختيار أفضل 5 أفكار للفوز بعدد من الجوائز وتكريم باقي الفرق المشاركة.

وتعد مبادرة رواد النيل، أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج المحلي في مصر، وتمثل المبادرة نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية بين البنك المركزي وجامعة النيل الأهلية.