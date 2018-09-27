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    أسعار الفائدة على أذون الخزانة تواصل الارتفاع

    05:15 م الخميس 27 سبتمبر 2018
    أسعار الفائدة على أذون الخزانة تواصل الارتفاع

    ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة


    كتبت- منال المصري:
    واصلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة على أذون الخزانة ارتفاعها في عطاء اليوم الخميس، لتصل إلى 19.8% للأذون ذات الأجل 6 أشهر مقابل 19.6% في العطاء السابق.

    وارتفعت الفائدة على الأذون 364 يوما (عاما)، لتصل إلى 19.6% مقابل 19.296% في العطاء السابق.

    وباعت وزارة المالية اليوم أذون آجال 182 يوما بقيمة 10.9 مليار جنيه بقيمة أكثر من المبلغ الذي طلبته في بداية العطاء، وهو 9.5 مليار جنيه، فيما باعت أذون آجال 364 يوما بقيمة 10.4 مليار جنيه على الرغم من إعلانها في بداية الطرح عن احتياجها إلى 9.25 مليار جنيه.

    أسعار الفائدة أذون الخزانة وزارة المالية

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