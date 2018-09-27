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الدولار يواصل تراجعه ببنك كريدي أجريكول في نهاية التعاملات

04:32 م الخميس 27 سبتمبر 2018
الدولار يواصل تراجعه ببنك كريدي أجريكول في نهاية التعاملات

الدولار

كتبت- إيمان منصور:

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه ببنك كريدي أجريكول في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار الصباح، بينما استقر سعره في 9 بنوك أخرى عند مستواه صباحا.

وتراجع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

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