المركزي: قروض مبادرة التمويل العقاري ارتفعت إلى 14.5 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، إن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 14.5 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بنهاية يونيو 2018.

وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، الذي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أن إجمالي التمويل الممنوح في إطار مبادرة التمويل العقاري، كان قد سجل 5 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2016، وارتفع إلى 10.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017، وصولا إلى 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وقال المركزي إن هذه التمويلات "تساهم في دعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز مفهوم الشموال المالي".

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة التمويل العقاري في بداية 2014 بشريحة أولى 10 مليارات جنيه لتمويل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مدعمة تتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودي الدخل وبفائدة 8% لمتوسطي الدخل، وأضاف شريحة جديدة لفوق متوسطي الدخل منذ عامين، بفائدة 10.5% بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.

وقرر المركزي مضاعفة شريحة التمويل العقاري بنهاية العام من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، بنفس أسعار الفائدة دون تغيير بهدف زيادة دعم الشرائح المجتمعية المستهدفة من المبادرة.

ويأتي البنك الأهلي المصري والتعمير والإسكان ومصر والقاهرة على رأس البنوك التي قدمت تمويلات تحت مظلة المبادرة بقروض تزيد على 13 مليار جنيه.